Юрист Кеннифф о помиловании Байденом сына Хантера: он лгал своему народу Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, помиловавший своего сына Хантера и нарушивший собственное обещание, солгал народу.
В США обвинили Байдена во лжи народу
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Плевать самоходный , старый перДаун хотел на всех этих Кенифов вместе взятых Какое значение имеет мнение какого-то адвокатишки ? НИКАКОГО! И,зачем печатать эту информацию ????????
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17 час.
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