Комедия «Анора» с российскими актерами, взявшая главный приз в Каннах, выдвинута на «Оскар». Каковы шансы повторить успех?

Согласитесь, что нетрудно заметить, что после известных событий конца февраля 2022 года, весь «цивилизованный мир» старается не допускать представителей нашей страны не то что к призовым местам, а даже к участию в каких-либо мероприятиях.
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