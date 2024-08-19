Что запрещено, а что разрешено на Яблочный Спас: 19 августа верующие празднуют Преображение Господне

Что запрещено, а что разрешено на Яблочный Спас: 19 августа верующие празднуют Преображение ГосподнеЦерковный праздник Преображение Господне, который в народе принято называть Яблочным Спасом, православные верующие отмечают сегодня, 19 августа.
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