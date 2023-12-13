DR: Дания оказалась в глупом положении из‑за соглашения РФ и Фарер

РИАМО - 13 дек. Дания оказалась в «глупом положении», после того, как Россия продлила с Фарерскими островами соглашение о рыболовстве, заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.
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