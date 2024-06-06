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Что если бы Лукашенко был премьером в России?

Что если бы Лукашенко был премьером в России?

3 октября 2023 29K прочитали В эфире радиостанции Говорит Москва Михаилу Хазину был задан вопрос:Вопрос следующий: как Вы считаете, если бы батька был премьером в России с ее ресурсами, мы бы жили лучше, чем сейчас при том же Мишустине и теми, кто были до него или нет?Ответ Михаила Хазина:"Нет, конечно, по очень простой причине: нет в Беларуси приватизационной элиты 90-ых.

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