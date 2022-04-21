Defense News: США поставят на Украину разведывательный беспилотник RQ-20 Puma

Пентагон заключил первый контракт в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины» на сумму $19,7 млн с компанией AeroVironment на поставку ВС Украины разведывательных беспилотников с ручным запуском RQ-20 Puma, сообщает портал Defense News.
Пентагон заключил первый контракт в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины» на сумму $19,7 млн с компанией AeroVironment на поставку ВС Украины разведывательных беспилотников с ручным запуском RQ-20 Puma, сообщает портал Defense News.
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