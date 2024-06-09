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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов о Турнире четырех наций: «Без России формат турнира выглядит сиротливо. НХЛ вслед за ИИХФ запуталась в политике»

– Как восприняли новость о проведении Турнира четырех наций в феврале 2025 года? – Получился немного странный турнир.

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