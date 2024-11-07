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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 861-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 33 шайбы

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Нэшвиллом» (3:2, идет 3-й период), в котором он также сделал результативную передачу.

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