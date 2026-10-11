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Клычков поздравил аграриев и заявил о рекордных темпах роста АПК

Клычков поздравил аграриев и заявил о рекордных темпах роста АПК

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к работникам сельского хозяйства с поздравлением с профессиональным праздником, в котором подчеркнул особую роль региона как «житницы России» и обозначил ключевые достижения агропромышленного комплекса.

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