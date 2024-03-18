Путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе 🇷🇺 Президент РФ Владимир Путин.
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Путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе 🇷🇺 Президент РФ Владимир Путин.