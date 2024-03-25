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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаучо вернулся в Россию и приступил к тренировкам с 2Drots

Гаучо прилетел в Россию и уже тренируется с командой. Напомним, что у нападающего нет гражданства. В связи с этим ему пришлось выехать из России на какое-то время.

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