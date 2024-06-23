В Минтрансе РФ рассказали о проблемах проектирования железной дороги Решт - Астара

Иран предоставил менее 20% участка железной дороги Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг для предпроектных работ с целью совместного строительства железнодорожного участка.
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