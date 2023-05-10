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Мирошник посоветовал военным ВСУ, которые не могут наступать в ЛНР из-за непогоды, «собираться группами и ждать новых прилетов»

Мирошник посоветовал военным ВСУ, которые не могут наступать в ЛНР из-за непогоды, «собираться группами и ждать новых прилетов»

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник рекомендовал военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые не могут наступать на территории ЛНР из-за установившейся непогоды, «собираться группами и ждать новых прилетов».

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