Забайкалье готовится к подписанию масленого меморандума

Власти Забайкалья решили принять меры для стабилизации цен на сливочное масло. Министерство экономического развития региона планирует заключить меморандум с торговыми сетями, чтобы сдержать рост цен на этот продукт.
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