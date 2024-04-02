Россия запросила заседание СБ ООН по удару Израиля по консульству Ирана в Сирии

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по удару Израиля по консульству Ирана в Сирии. По словам заместителя постоянного представителя РФ при СБ ООН Дмитрия Полянского, заседание назначено на 2 апреля.
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