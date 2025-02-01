Нет покоя в нашем бабском королевстве

И после этих обвинений я ещё буду поздравлять бригадира Машу с днём рождения? А вот фигушки с маслицем! А ведь раньше и презенты милые были, и звонки на местное радио с заказом песни в прямом эфире… С недавних пор всё позабыто.
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