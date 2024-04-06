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Парламентская газета

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Китай нашел способ еще больше увеличить ВВП

Китай нашел способ еще больше увеличить ВВП

Власти КНР намерены разработать и принять в этом году обновленные правила владения данными. Это должно облегчить процедуру торговли информацией и ее трансграничную циркуляцию, а также увеличить рост ВВП, пишет издание China Daily со ссылкой на прошедшую в Пекине Конференцию по работе с данными.

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