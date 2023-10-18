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Парламентская газета

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Подтвердить статус предпенсионера можно через госуслуги

Подтвердить статус предпенсионера можно через госуслуги

В Социальном фонде России напоминают: люди предпенсионного возраста могут рассчитывать на профессиональное переобучение, бесплатный проезд в городском общественном транспорте и освобождение от земельного и имущественного налога.

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