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Вучич объяснил, почему Сербия голосовала за осуждение действий России на Украине в ООН

Вучич объяснил, почему Сербия голосовала за осуждение действий России на Украине в ООН

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Сербия проголосовала за осуждение действий России на Украине в ООН - в противном случае, страна могла бы потерять промышленность, которую контролируют иностранные инвесторы, сообщает РИА "Новости".

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