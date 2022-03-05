Вучич объяснил, почему Сербия голосовала за осуждение действий России на Украине в ООН

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Сербия проголосовала за осуждение действий России на Украине в ООН - в противном случае, страна могла бы потерять промышленность, которую контролируют иностранные инвесторы, сообщает РИА "Новости".
Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Сербия проголосовала за осуждение действий России на Украине в ООН - в противном случае, страна могла бы потерять промышленность, которую контролируют иностранные инвесторы, сообщает РИА "Новости".
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