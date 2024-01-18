Касаткина вылетела с Australian Open

Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг Australian Open, уступив Слоан Стивенс. В Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде, в котором Дарья Касаткина встречала со Слоан Стивенс.