Касаткина вылетела с Australian Open

Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг Australian Open, уступив Слоан Стивенс. В Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде, в котором Дарья Касаткина встречала со Слоан Стивенс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии