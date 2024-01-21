Уэс Ансельд-младший: «Виктор Вембаньяма умеет набирать очки на всех трех уровнях»

«У парня много талантов, которые, вероятно, еще немного раскроются и разовьются в его теле. Но он обладает огромным мастерством, очень уравновешенный и, очевидно, доказал, что умеет набирать очки на всех трех уровнях», – сказал главный тренер «Вашингтона».