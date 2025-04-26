Восстанавливает силы: почему нефильтрованное пиво полезно

Здоровые люди могут позволить себе бокал нефильтрованного пива вечером для расслабления.По словам профессора Мойсеяка, нефильтрованное пиво может стать отличным помощником в восстановлении сил после тяжелого рабочего дня или физических нагрузок пишет Газета.
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