Восстанавливает силы: почему нефильтрованное пиво полезно

Здоровые люди могут позволить себе бокал нефильтрованного пива вечером для расслабления.По словам профессора Мойсеяка, нефильтрованное пиво может стать отличным помощником в восстановлении сил после тяжелого рабочего дня или физических нагрузок пишет Газета.