Россияне остались без дешевых авто из Южной Кореи

Подорожание подержанных иномарок из Южной Кореи осложняет доступ к дешевым автомобилям для россиян. Согласно основателю компании «РоговМобиль» Дмитрию Рогову, цены на корейские авто на вторичном рынке выросли до 25%.
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