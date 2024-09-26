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Россияне остались без дешевых авто из Южной Кореи

Россияне остались без дешевых авто из Южной Кореи

Подорожание подержанных иномарок из Южной Кореи осложняет доступ к дешевым автомобилям для россиян. Согласно основателю компании «РоговМобиль» Дмитрию Рогову, цены на корейские авто на вторичном рынке выросли до 25%.

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