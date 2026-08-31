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Царьград

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Визит главы ЦРУ в Москву не сработал? Сообщение о новых ударах. Путин готовится к важной встрече

Визит главы ЦРУ в Москву не сработал? Сообщение о новых ударах. Путин готовится к важной встрече

Америка впервые за месяц нанесла удары по Ирану — под удар попали объекты на побережье Ормузского пролива.

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