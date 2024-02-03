В деле задержанной за приставания к школьнику учительницы появились подробности

Задержанная за приставания к ребенку учительница давала показания под давлением Задержанная за приставания к школьнику в Ленинградской области 25-летняя учительница заявила, что между ней и учеником ничего не было, а первые показания были даны под давлением следователя.
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