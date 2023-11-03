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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Жена губернатора Текслера побывала на премьере спектакля «Алые паруса». Фото

Жена челябинского губернатора Текслера, Ирина побывала на премьере спектакля «Алые паруса». Первая леди региона рассказала об успехе прекрасной сказки Александра Грина на челябинской сцене и о том, что все билеты до Нового года на мюзикл уже раскуплены.

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