Жена губернатора Текслера побывала на премьере спектакля «Алые паруса». Фото

Жена челябинского губернатора Текслера, Ирина побывала на премьере спектакля «Алые паруса». Первая леди региона рассказала об успехе прекрасной сказки Александра Грина на челябинской сцене и о том, что все билеты до Нового года на мюзикл уже раскуплены.