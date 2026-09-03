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Царьград

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Командир "Север" сообщил о полном уничтожении опорного пункта ВСУ

Командир "Север" сообщил о полном уничтожении опорного пункта ВСУ

Военные войск "Север" ликвидировали опорный пункт ВСУ на сумском направлении. Расчет БМ-21 "Град" из 30-го мотострелкового полка, возглавляемый командиром с позывным Зенит, уничтожил укрепления противника в лесополосе.

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