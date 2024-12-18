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Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово

Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово

Российские силы завершили операцию по зачистке «котла», в который попали подразделения украинской армии южнее Курахово в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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