Пока Астраханской области хотят помочь с воблой только запретом

Маловодье по-прежнему остается за кругом решения. На прошлой неделе федеральные и астраханские СМИ растревожили рыболовную общественность: Минсельхоз России хочет до конца 2024 года на территории Астраханской области ввести запрет промышленного и любительского лова воблы, плотвы и сельди-черноспинки.