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Царьград

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Верховный суд снял Ию Боронину с выборов в Госдуму по иску соперника

Верховный суд снял Ию Боронину с выборов в Госдуму по иску соперника

Верховный суд Удмуртии снял с выборов в Госдуму кандидата от "Яблока" Ию Боронину. Иск подан Антоном Головковым из "Справедливой России".

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