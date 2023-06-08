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NYT: украинский конфликт помог Польше обмануть весь Запад

NYT: украинский конфликт помог Польше обмануть весь Запад

Конфликт на Украине помог Польше предстать в глазах Запада в образе демократической страны. Такое мнение высказали обозреватели New York Times Ярослав Куиш и Каролина Вигура.

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