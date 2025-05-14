Антропенко: При определении платных программ стоит учитывать интересы регионов

В Госдуме выдвинули на рассмотрение инициативу об улучшении системы платного высшего образования. Депутат от фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко инициировал, чтобы при формировании программ высшего образования с оплатой стоимости обучения учитывались интересы и цели регионов.