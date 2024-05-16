В Астраханской области началось строительство крупного томатного завода

В ходе рабочей поездки в Красноярский район спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов посетил поселок Зайковк, где в прошлом году началось строительство завода по переработке и производству томатной пасты – второго в регионе.
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