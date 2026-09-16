Восемь жестких запретов для курильщиков готовятся принять в Новосибирске

В Новосибирске готовят жесткие запреты для курильщиков. Проект постановления губернатора Новосибирской области 14 сентября опубликовал региональный минздрав.
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