В Крыму пошла на спад заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за минувшую неделю острые респираторные вирусные инфекции в РК подтвердились у 10 тысяч 772 человек, эпидпорог сейчас превышен на 9%.