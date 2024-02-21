В Крыму пошла на спад заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за минувшую неделю острые респираторные вирусные инфекции в РК подтвердились у 10 тысяч 772 человек, эпидпорог сейчас превышен на 9%.
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