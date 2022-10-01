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На полигоне Восточного военного округа «Сергеевский» в Приморском крае организованы практические занятия по огневой подготовке с мобилизованными военнослужащими запаса

На полигоне Восточного военного округа «Сергеевский» в Приморском крае организованы практические занятия по огневой подготовке с мобилизованными военнослужащими запаса

Мобилизованные выполняют тактико-огневые упражнения стрельб, которые характеризуются одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения военной техники.

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