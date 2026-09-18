Детский сад в подмосковном Раменском столкнулся с нашествием блох

В детском саду в подмосковном Раменском произошло нашествие блох. Об этом сообщает РЕН ТВ.По предварительной информации, от укусов насекомых пострадали не менее 15 детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тренер Билялетдин...
- Зеленский продлил...
- Зеленский продлил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым