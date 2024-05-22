Смолянка Мариана Двинянинова попала в десятку лучших гидов страны

На Всероссийский конкурс было направлено более одиннадцати тысяч заявок со всей страны Мариана Двинянинова из Смоленской области вошла в число лучших гидов страны в федеральном конкурсе «Лига экскурсоводов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии