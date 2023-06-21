День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

Вставай, страна огромная,Вставай на смертный бойС фашистской силой темною,С проклятою ордой!Песня «Священная война»Музыка: А.
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