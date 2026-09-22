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Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия

Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия

Депутаты Сейма направили в комитеты поправку об отмене конституционного запрета на размещение в Литве оружия массового поражения.

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