«Троянские кони»: могут ли англосаксы разрушить блок БРИКС изнутри?

Выступая на Всемирном русском народном соборе, президент Путин заявил, что Россия возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава, находясь в авангарде создания справедливого мироустройства.
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