Трамп разочарован и может усилить давление на Россию до конца недели

Дональд Трамп на этой неделе планирует ввести новые экономические санкции против России.По информации зарубежного источника The Wall Street Journal затянутое течение переговорного процесса между Украиной и Россией утомило и разочаровало американского президента Дональда Трампа.
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