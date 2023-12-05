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Виталий Милонов поддержал введение наказания за ложные доносы на семью

Виталий Милонов поддержал введение наказания за ложные доносы на семью

Как сообщалось, заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой в интервью «Парламентской газете» рассказал, что депутаты обсуждают введение административной, а возможно, и уголовной ответственности за ложные доносы на семьи.

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Комментарии
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AB
Aidar Bagaoutdinov
Но то, что в наше  воспитание по типу финского или норвежского не надо в русское/российского вмешиваться  - это да!
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7 час.
Александр Батт
Есть же статья за клевету.
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7 час.
Зульфия Муталова
И вспомнили бы  &quot;сталинские репрессии&quot;? Хотя столкнувшись сама с таким явлением, поддерживаю полностью.
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6 час.

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