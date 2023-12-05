Виталий Милонов поддержал введение наказания за ложные доносы на семью

Как сообщалось, заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой в интервью «Парламентской газете» рассказал, что депутаты обсуждают введение административной, а возможно, и уголовной ответственности за ложные доносы на семьи.
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