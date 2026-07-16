Дедовское ружье на антресолях: почему семейная реликвия может стоить вам свободы

Каждый раз, когда я слышу очередную историю о найденном в чулане ружье, меня пробирает дрожь. Нет, не от страха перед оружием — от осознания той пропасти, которая разделяет обычную человеческую логику и сухие формулировки закона.
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