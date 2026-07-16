Туризм и География
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туризм и География

37 подписчиков

Дедовское ружье на антресолях: почему семейная реликвия может стоить вам свободы

Дедовское ружье на антресолях: почему семейная реликвия может стоить вам свободы

Каждый раз, когда я слышу очередную историю о найденном в чулане ружье, меня пробирает дрожь. Нет, не от страха перед оружием — от осознания той пропасти, которая разделяет обычную человеческую логику и сухие формулировки закона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии