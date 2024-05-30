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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Монако» Камара, заклеивший логотип в поддержку борьбы с гомофобией, дисквалифицирован на 4 матча Лиги 1

В заключительном туре Лиги 1 прошло несколько акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков, тренеров и судей появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематических цветах.

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