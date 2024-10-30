Генсек Рютте. Россия пошла на Восток? Тогда и мы идём к вам!

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Комментарии
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Лариса Кислицына
а ноги идти не отвалятся?
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13 час.
федор
Пидорам голландским слово не давали . Береги лучше чучело очко своё , пока мы тебе его не порвали на британский флаг прихвостень….
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6 час.

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