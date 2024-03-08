Эксперт Шкуматов: выгодно ли оформлять ОСАГО на один день

Краткосрочный полис ОСАГО, который россияне получили возможность оформлять на период от одного дня до трех месяцев, может быть полезен гражданам, которые пользуются машинами редко, считает глава рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
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