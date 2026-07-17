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В Новгородской области водитель сбил дорожного рабочего и скрылся с места ДТП

В Новгородской области водитель сбил дорожного рабочего и скрылся с места ДТП

По информации главного специалиста отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новгородской области Татьяны Лапиной, дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июля в 01:07 на 561 км трассы М-11 «Нева» не территории Чудовского округа.

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