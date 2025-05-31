Картошка подорожала: Путин сделал заявление о будущем цен на овощи

Астон Мартин

Это не рынок регулирует цены , а сговор , тоже самое было и с куриным яйцами , и с гречкой ...и если бы не было засилья сетевых магазинов , а были бы частные местные магазинчики с местной продукцией , они бы насыщали продуктами без влияния сговора олигархических группировок ...В наших селах буквально несколько лет назад местные возили продавать свой собственный картофель в крупные города на овощные рынки , кто то своим распоряжением это прикрыл и пошел египетский картофель в страну и из других стран ...это сговор и экономический удар по собственным жителям ...спекулянты гады...🥸