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    Это не рынок регулирует цены , а сговор , тоже самое было и с куриным  яйцами , и с гречкой ...и если бы не было заси...Картошка подорожа...
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Картошка подорожала: Путин сделал заявление о будущем цен на овощи

Картошка подорожала: Путин сделал заявление о будущем цен на овощи

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Комментарии
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Астон Мартин
Это не рынок регулирует цены , а сговор , тоже самое было и с куриным  яйцами , и с гречкой ...и если бы не было засилья сетевых магазинов , а были бы частные местные магазинчики  с местной продукцией , они бы насыщали продуктами без влияния сговора олигархических группировок  ...В наших селах буквально несколько лет назад местные возили продавать свой собственный  картофель в крупные города на овощные рынки , кто то своим распоряжением это прикрыл и пошел египетский картофель в страну и из других стран ...это сговор и экономический удар по собственным жителям ...спекулянты гады...🥸
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