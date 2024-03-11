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Минский кинотеатр отменил показ фильмов Сокурова по техническим причинам

Минский кинотеатр отменил показ фильмов Сокурова по техническим причинам

Показы фильмов "Солнце" и "Сказка" режиссера Александра Сокурова были отменены в Минске. Об этом сообщает на странице Facebook кинотеатра Falcon Club, где должны были состояться показы, В сообщении говорится, что отмена произошла по техническим причинам.

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